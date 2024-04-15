تعليمات هامة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في القاهرة قبل الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن الاستعدادات الواجب اتخاذها لامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، مشددة على ضرورة إصلاح وتحديث التابلت الخاص بالطلاب والتأكد من تثبيت إصدار برنامج الاختبارات الإلكترونية «سويفت أسيس 1.9.3».

الاستعدادات الواجب اتخاذها لامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الاستعدادات الواجب اتخاذها لامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وهي كالآتي:

- إصلاح وتحديث التابلت الخاص بهم والتأكد من تثبيت إصدار برنامج الاختبارات سويفت أسيس (1.9.3)

- التأكد من تحديث بيانات الطلبة على صفحة استمارة التلميذ

- التأكد من تحديث البرنامج على آخر تحديث وإتباع الخطوات التالية لتحديث البرامج:

- الضغط على الإعدادات

- اختيار تحديث البرامج

- اختيار التحميل والتنزيل

- عندما يتم التحديث لأخر إصدار ستظهر شاشة

- التأكد من تحديث الـ Knox manage

- فتح برنامج النوكس من الثلاث شرط

- اختر About

- اضغط على updata

- آخر تحديث هو شلثىفس 24.04 (2.6.4.07)

- تحديث الأندوريد وتحديث البرامج والتطبيقات وتحميل تطبيق Any Connect

- الاحتفاظ بأن يكون التابلت online على شبكة wi – fi لتلقي آخر التحديثات من الوزارة

- التأكد أن التابلت تم توصيله داخل الاختبار على شبكة school

- التأكد من شحن بطارقة التابلت 100% قبل الذهاب إلى الاختبار

- التأكد من إغلاق التابلت باور عند المنزل في يوم الاختبار، على أن يتم فتحه داخل لجنة الاختبار الفصل الذي يتم الاختبار فيه.