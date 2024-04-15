خالد الصاوي: الفن المصري قادر على الوقوف بثبات رغم الظروف الصعبة

أكد الفنان خالد الصاوي، أن الفن المصري جيد وقادر على الوقوف بثبات في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وبرغم عدم توافر الموارد المؤهلة.

الدول التي تنتج أفلاما تُشاهد خارجها قليلة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، أن الدول التي تنتج أفلاما تُشاهد خارجها قليلة ومنها مصر في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى أمريكا وفرنسا والهند، لافتا إلى أن كمية الأعمال هي التي أهلتنا لذلك.

لدينا طاقات فنية كبيرة

وتابع أن لدينا طاقات فنية كبيرة ومنتجين دائمي التصرف في كل الأوقات، بجانب الذكاء ونوع من التعاون حتى إذا كان غير مباشر، لكن الجميع يحاول أن يخدم مسار واحد بين قطاع عام وقطاع خاص، «أنا شايف أننا بخير وإذا كان في أعمال مش حلوة كتير، لازم الناس كلها تبقى عارفة ده دايما موجود في دول كتير».