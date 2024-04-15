إشادة واسعة بالحشاشين.. وكريم عبد العزيز: «حسبي الله ونعم الوكيل» أغرب تعليق

إشادات واسعة تلقاها مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، خلال عرضه طوال شهر رمضان المبارك، عبر قنوات الشركة المتحدة، بعدما ترك طابعًا مختلفا، حرص متابعيه على تداول المشاهد المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيدًا بها، خاصة الثوب الجديد الذي قدمه «عبدالعزيز».

رد فعل الجمهور على مسلسل الحشاشين

ثوب جديد ارتداه الفنان كريم عبدالعزيز، خلال تجسيده دور حسن الصباح، ورغم براعة الدور والتجسيد، ومدى حب الجمهور للفنان، إلا أن الدور لم يعجب بعض الجمهور، وخلال لقاء «عبدالعزيز» مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» كشف عن أغرب تعليق تلقاه بعد انتهاء المسلسل.

«ايه أهم تعليق جالك على شخصية حسن الصباح ووقفت عنده؟».. سؤال وجهته «الحديدي» إلى الفنان كريم عبدالعزيز، الذي أجاب عليها «قالولي إحنا كنا بنحبك جدًا.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك»، وكان ذلك بعد انتهاء عرض مسلسل الحشاشين.

تعليق كريم عبدالعزيز على كره شخصية حسن الصباح

كان علق «عبد العزيز» بطريقته الكوميدية على الكُره الذي حظت به شخصية حسن الصباح، «لو الناس زعلت مني أنا آسف.. بردو أنا أبو علي».. كما أنه علق على تقديمه لهذا العمل قائلًا: «أنا فرحان وفخور أننا عملنا عمل درامي كان له صدى وعمل حالة جدلية، وجعل الجمهور يبحث بنفسه، ويدور على المعلومات الحقيقية وبشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي».