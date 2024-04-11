الجمهور يشيد بأداء كريم عبدالعزيز في مشهد وفاة حسن الصباح: «تفوق على نفسه»

مشهد تاريخي، تألق خلاله الفنان كريم عبدالعزيز بأداء رائع، وأشاد به جمهور المسلسل ووصفه البعض بأنّه «عبقري»، ظهر خلاله حسن الصباح في مسلسل الحشاشين، وقد رحل عن الحياة داخل قلعة ألموت دون جرح واحد في جسده، إلا أنّ أفكاره ظلت موجودة لأكثر من 900 عام، وظلت قلعة ألموت من بعده لمدة 122 عامًا إلى أن جاء المغول ودمروها عام 1256 ميلاديا.

إشادة الجمهور بمشهد نهاية حسن الصباح

عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، وتحديدًا مشهد النهاية التي شهدت نهاية حسن الصباح «كريم عبدالعزيز»، حصدت تفاعلًا كبيرًا من قِبل اجمهور، وأشاد البعض منهم بالأداء العبقري لـ كريم عبدالعزيز الذي أتقن الدور بشكل رائع، واستطاع أن يُجسد الحالة النفسية لحسن الصباح وأن ينتقل بشكل سلس من الضحك للبكاء إلى الانهيار التام.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا على الحلقة الأخيرة من المسلسل: «نهاية مأساوية لحسن الصباح اللي بيتحول فيها من أقوى الرجال وصاحب مفتاح الجنة، إلى عجوز ضعيف بيسأل عن إمكانية أنه يدخل الجنة بس عشان يشوف أهله وأحبابه اللي نهايتهم كانت على إيده، شخصيات المسلسل اتكلموا عن الصباح وكلهم اعترفوا إن محدش هيقدر يهزم الصباح إلا نفسه، وفعلا بينتهي المسلسل بنهاية الصباح على إيد نفسه، زحام من الأفكار ودّاه للجنون ووصلّه لأنه مش عارف هو مين ولا عارف يفرق بين الحقيقة والخيال ولا حتى عارف بنته اللي قاعدة قدامه، في النهاية حابب أشيد بكريم عبد العزيز، الحلقتين اللي فاتوا دول بالذات قدم أداء رهيب وتفوق فيهم على نفسه».

إشادة بكادرات وزوايا تصوير المشهد

وأشادت إحدى المتابعات بأداء كريم عبدالعزيز في مشهد نهاية حسن الصباح، قائلة: «كريم عبد العزيز كان مفاجئ، بس بالنسبة ليا أفضل أداء في المسلسل كله اللي قدمه في حلقة النهاية، شخصية معندهاش عواطف كل حلقة أكثر قتامة وجدية من اللي قبلها وبشوفها النهاردة في منتهى الضعف والوهن، عشان كده أنا انبهرت بكريم عبد العزيز، وشايفة إنّ دي أفضل حلقة ليه في المسلسل كله».

وبخلاف الإشادة بأداء الفنان كريم عبدالعزيز، أشاد أحد المتابعين أيضًا بكادرات المشهد وزوايا التصوير والإضاءة حتى خرج لنا على الشاشة بهذا الشكل: «المسلسل جامد في المشاهد وتكوين الصورة والديكور والموسيقى والمونتاج والسيناريو والتمثيل والإخراج، إزاي قدر بيتر ميمي يخلينا متعاطفين مع حسن الصباح في نهاية المسلسل و يصعب علينا على نهايته؟ مات بسبب جنون العظمة، عقله طار بسبب اللي عمله في عيلته، موت كل عيلته علشان هددوا مصلحته، الممثلين مفيهمش غلطة كلهم أبطال حتي لو دور لا يتعدى مشهدين».