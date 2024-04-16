مناقشة «تاجر الحكايات» لـ حسن عبدالموجود في مركز الإبداع الفني الأحد المقبل

يستضيف مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية «تاجر الحكايات» للكاتب حسن عبد الموجود، وذلك بمشاركة كل من الكتاب منصورة عز الدين وإيهاب الملاح وأحمد شافعي وإدارة طارق الطاهر، مساء الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءا.

يأتي ذلك ضمن فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذي يشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وينظمه صندوق التنمية الثقافية

«تاجر الحكايات»

وفي «تاجر الحكايات»، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية يتمكن حسن عبدالموجود من توليد الغرابة من أبسط التفاصيل اليومية، وفي إلغاء المسافة بين الأصل والصورة، بين الحقيقة والوهم، وبين المأساة والملهاة، طبقا لبيان التنمية الثقافية

حسن عبد الموجود صحفي وكاتب وقاص، صدر له العديد من الأعمال الأدبية، وترجمت بعض أعماله منها رواية «عين القط» التي تُرجمت إلى اللغة الألمانية، كما ترجمت قصة «السكر في فراغات الشاي» من المجموعة القصصية «السهو والخطأ»، إلى الإنجليزية، وترجمت قصته «ضحكات التماسيح» من المجموعة القصصية «حروب فاتنة» إلى الإنجليزية.