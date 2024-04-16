ظاهرة الأمواج المربعة.. كيف تتشكل وما مدى خطورتها؟

أمواج غريبة في المحيطات، أثارت جدلا كبيرا وتسببت في العديد من حوادث القوارب، وهي الأمواج المربعة، ويمكن أن نسميها أيضاً بالأمواج العابرة للبحر، وبالرغم من معرفة الملايين بمخاطر موج البحر، إلا أن العديد منهم يجهل ظاهرة خطيرة مثل هذه، وتفسير ذلك الشكل الغريب في البحار.

تسببت ظاهرة أمواج البحر المتقاطعة في تساؤلات عديدة حولها، ولذلك نستعرض في التقرير التالي تفسير ظاهرة الأمواج المربعة البحار والمحيطات وفقاً لموقع «how stuff works».

أمواج البحر المربعة

بالرغم من أنها ظاهرة نادرة نسبياً، إلا أنها عندما تحدث تسبب بعض المشاكل والمخاطر على طول المناطق الساحلية، وتحدث الموجة المربعة بسبب اصطدام موجتين متقاطعتين مع بعضهما البعض، وتكون إحدى هذه الأمواج قديمة والأخرى حديثة نتيجة تيارات الرياح، ويمكن أن تشكل هذه البحار المتقاطعة أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 10 أقدام، مما يجعل من الصعب على سائقي القوارب الإبحار بشكل آمن، بل وتتسبب في قتل العديد منهم.

تعتبر المنطقة الآمنة لمشاهدة هذه الظاهرة منها هي طول الساحل الغربي لفرنسا، إذ أنه المكان الوحيد الذي تحدث فيه البحار المتقاطعة بانتظام، ويعد مزارا سياحيا عالميا يزوره السياح من جميع أنحاء العالم.

هل الأمواج المربعة خطيرة؟

حذر الباحثون من التواجد في البحر أثناء حدوث تلك الظاهرة، إذ إنها تمثل خطراً حقيقياً على الإنسان، وعلى الشخص الخروج من الماء بسرعة فور رؤية الأمواج المربعة تتشكل في البحر أو المحيط.