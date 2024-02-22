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لون في العين يكشف عن إصابتك بأمراض خطيرة.. اذهب للطبيب فورا

كتب:

محمود العزبة
07:51 ص | الخميس 22 فبراير 2024
عيون - أرشيفية

عيون - أرشيفية

العيون نوافذ الروح التي تكشف العديد من الأسرار عن شخصياتنا، ولكن تمكن الأطباء بمجرد النظر إلى العين أن يشخصوا بعض الأمراض الخطيرة بمجرد ظهور لون محدد عليها،وهو ما نعرضه في السطور التالية.

دلالة اصفرار العين

عندما يتحول بياض العين إلى اللون الأصفر، فإن ذلك يدل على عدة أعراض، مثل الإصابة بالنزلات المعوية أو التعرض لمضاعفات عملية جراحية سابقة، بحسب حديث الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بجامعة عين شمس، لـ«الوطن» الذي حدد الأمراض التي يدل عليها اللون الأصفر في العين في:

1. الإصابة بفيروسات التهاب الكبد الوبائي، «B» أو «C».

2. تكسير الدم، الذي يعني تدمير كريات الدم الحمراء قبل طور إنتاجها، وتكثر هذه الحالة مع الأطفال حديثي الولادة، ومن الممكن تداركها بالعلاج المناسب ولا تمثل خطورة كبيرة.

3. الإصابة بالأنيميا، كما قد يدل لون الجفن الباهت من الداخل أيضاً على سوء التغذية والإصابة بأنيميا البحر المتوسط عند الأطفال.

4. الانسداد المراري الذي يمكن الكشف عنه بالموجات الصوتية، ويصاحبه لون داكن في البول مع حكة في الجلد، وهذه الاحتمالية تزيد مع كبار السن.

5. أورام الكبد التي تؤدي إلى انسداد في القنوات الصفراوية وتزيد احتمالية الإصابة بها مع كبار السن.

التصرف المثالي عند ظهور اللون الأصفر بالعين

 لا يقتصر الأمر على الأمراض، ولكن بعض الأدوية أيضاً قد تسبب اصفرار العين، وينصح الدكتور محمد عز العرب بضرورة التوجه إلى الطبيب في حال تلون بياض العين بالأصفر، وعدم الاستهانة به وضرورة البحث عن السبب، لأن الاكتشاف المبكر للمرض يزيد من فرص علاجه.

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بقلم محمود العزبة