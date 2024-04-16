محافظ القليوبية يقود حملة مسائية لإزالة التعديات والإشغالات في شبرا (صور)

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المُشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتُعيق حركة المرور وتُشوه المظهر الحضاري للشوارع، كما تابع أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وشملت الحملة المرور على عدداً من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامه من بينها محور الفريق العصار، والشارع الجديد، وشارع ترعة الشابوري، وشارع 135 وشارع 15 مايو، وشارع كرستال عصفور، وإمتداد شارع أحمد عرابي حتى منطقة أم بيومي، ومنطقة مسجد التوحيد.

تحرير 25 محضر إشغال طريق

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال طريق، و20 محضر بائع متجول بدون ترخيص و40 محضر ازالة فورية اشغال مؤقت و19 محضر ازالة وصلات كهربائية كما تم مصادرة عدد 5 موازين من الباعة الجائلين لإفتراشهم الطريق العام، وعدد 15 حالة إزاله لوصلات كهربائية مخالفه و10 محاضر ازالة اعلانات مخالفة ، بالإضافة إلى إزالة عدد 340 حالة إزالة فورية تنوعت مابين باعة جائلين يفترشون الطُرقات وتند ثابته مخالفه للقانون بالإضافة إلى مصادرة شماسي وعربات كارو وكراسي وأنابيب، وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

إزالة الباعة الجائلين

وخلال الحملة تم ازالة الباعة الجائلين بتلك الشوارع ومصادرة الاشغالات الموجوده وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المُتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة، ولإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على أرصفة المارة

وأكد «الهجان» أن هذه الجولة تأتي استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من وجود إشغالات، حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم .

كما تابع محافظ القليوبية، خلال جولته أعمال رفع مستوى النظافة العامة بإمتداد شارع 15 مايو وشارع 135 وشارع عرابي ووجه المحافظ بإستمرار رفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع ونقلها مباشرة إلى المقلب العمومي، مع تفعيل وإنتظام الورديات الليلية لرفع أكبر كميات من القمامة ورفع الأتربة والمخلفات للحفاظ على صحة المواطنين ولخلق بيئة نقية خالية من التلوث وللإرتقاء بمستوى النظافة العامة.

محافظ القليوبية: مشروع عربات الطعام في بنها يوفر فرص عمل

كما تفقد محافظ القليوبية كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، لمتابعة عربات الطعام التي تم إنشائها وتأجيرها للشباب، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تشجيع الشباب وفتح فرص عمل وخلق متنفس حضاري للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية على دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش، علما بانه سيتم طرح الوحدات المتبقية على الشباب الراغبين فى الايجار خلال الايام القليلة المقبلة حيث سبق اضافة عدد 25 عربة طعام متنقلة به وبرجولات ووحدات اضاءة جمالية لخلق متنفس جديد لمدينة بنها وقد التقي المحافظ بالمواطنين المترددين علي الممشي واستمع منهم عن مدي رضائهم عن الممشي حيث أبدوا إعجابهم بالممشي الذي أصبح متنفس حضاري وآمن لهم فضلا عن موقعه المميز علي الرياح التوفيقي مباشرة مما أضفي علي المكان مزيدا من الجمال والبهاء في أكمل صورة.