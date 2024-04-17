غادة عبدالرازق: «الفن خد مني حاجات كتير ولو رجع بي الزمن لن أختار التمثيل»

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن العند تسبب في أن تتخذ قرارات خاطئة كثيرة في حياتها، موضحةً أن بعض قراراتها انطبقت عليها مقولة «العند يولد الكفر».

وتحدثت الفنانة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قتاة on، عن شعورها بالندم بسبب اتخاذها بعض القرارات الخائطة نتيجة للعند، مؤكدةً أنها ندمت بالفعل، إذ شملت هذه القرارات حياتها الشخصية وعملها كفنانة واتسمت بالتسرع والعند.

وحول تأثير تقدم سنها على العند الذي عانت منه، أوضحت عبدالرازق: «عندما كبرت أصبحت أذكى وأقل عندًا، وعقلي أصبح يغلب مشاعري، فلا وقت لديّ للمحاربة، أصبحت أهتم بروتانا ابنتي وأحفادي وأهلي وعملي فقط، ولا أفكر في تصفية الحسابات ولم أعد أفكر أو أخطط».

إلى ذلك، أكدت، أن الزمن لو عاد بها إلى الوراء لن تختار أن تصبح فنانة، موضحةً: «مكنتش هخش التمثيل بالرغم من أن مجال التمثيل فادني كثيراً ووضعني في مكانة هيبة، ومنحني حب الناس لكن أخد مني حاجات كتيرة أوي في حياتي».