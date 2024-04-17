«الأرصاد» تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على 18 محافظة خلال الساعات المقبلة

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا هاما للمواطنين والسائقين على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي ستشمل عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك مع بداية الأسبوع الرابع من فصل الربيع.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها إلى تعرض البلاد اليوم الأربعاء إلى رياح جنوبية غربية نشطة، مثيرة للرمال والأتربة على كل من محافظات «القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية- الشرقية- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعلية- الغربية- الدقهلية- المنوفية -بورسعيد- السويس- خليج السويس- بني سويف- المنيا- البحر الأحمر»، وأن سرعات الرياح بين 36 و40 كيلو مترا في الساعة.

كما أكدت الأرصاد أنّ نشاط الرياح تعمل أيضا على تدهور مستوى الرؤية الأفقية على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية للبلاد، لذا يجب توخي الحذر خلال القيادة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين، كما طالبت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ضرورة ارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل.