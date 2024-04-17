«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة بمعظم المحافظات لمدة 48 ساعة (فيديو)

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، إنه من المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة لمدة 48 ساعة، لتبدأ بعدها في الانخفاض، والعودة إلى المعدلات الطبيعية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أضافت غانم، أنه من المتوقع أن نتأثر بمنخفض جوي موجود فى الصحراء الغربية وكتل هوائية جنوبية غربية، ستؤدي إلى ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وتابعت: «درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تصل الى 36 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية 38 درجة مئوية، وبالتالي ستكون الأجواء اليوم شديدة الحرارة خلال فترة النهار في معظم المحافظات، لأن الارتفاع يشمل كل المحافظات».

وأكملت: «وفى فترات الليل ومع الغياب التام لأشعة الشمس ستتحسن قيم درجات الحرارة، وستكون أجواء لطيفة في معظم المحافظات، وخاصة فترة الليل».