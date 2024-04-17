معهد الكبد بالمنوفية ينظم برنامجا تدريبيا حول الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية

انطلق البرنامج التدريبي لمتطلبات الحصول على الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية بمعهد الكبد القومي في جامعة المنوفية، اليوم، تحت إشراف الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هاني شريم عميد المعهد، والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذي للمعهد.

جهود فريق الجودة والاعتماد

بدأت فعاليات اليوم التدريبي الأول بكلمة الدكتور هاني شريم والتي أكد فيها على أهمية الجودة والتميز في تقديم الخدمات الطبية، مشيدًا بجهود فريق الجودة والاعتماد بالمعهد، ودورهم المحوري في سعي المعهد للحصول على الاعتماد المبدئي.

وشدّد الدكتور أسامة حجازي على ضرورة حصول المعهد على الاعتماد، كونه جزءًا لا يتجزأ من منظومة الصحة في مصر ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ثمرة تعاون مثمر بين معهد الكبد القومي وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بهدف مشاركة المعرفة والخبرات مع جميع مستشفيات محافظة المنوفية.

المحاور المتعلقة بنظام الاعتماد

وقدم الدكتور أحمد شلبي، الخبير في مجال الاعتماد، محاضرة تناولت خلالها النقاط الرئيسية المتعلقة بنظام الاعتماد، بما في ذلك: «نظرة عامة على الاعتماد- نظام التسجيل وقواعد القرار- المتطلبات الأساسية للسلامة الوطنية (NSR)- سلامة المرضى- سلامة البيئة والمرافق (EFS)».

وأكد «شلبي» خلال كلمته أن معهد الكبد القومي نموذجًا رائدًا في سعيه للحصول على الاعتماد، كما نأمل أن يُلهم هذا البرنامج المزيد من المنشآت الصحية في مصر على اتباع نفس النهج.

ويُمثل هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة نحو حصول معهد الكبد القومي على الاعتماد المبدئي، ويساهم في تعزيز ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات الطبية بمحافظة المنوفية.