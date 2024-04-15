مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات 27 أبريل حتى 23 مايو المقبل.

استعدادات المديرية لامتحانات نهاية العام الدراسي

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

توفير الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية، بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشؤون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.