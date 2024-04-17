وزير الأوقاف يطلق برنامج سفراء دولة التلاوة في المحافظات

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن ما قدمه الأئمة والقراء الموفدين إلى دول العالم بجهود غير مسبوقة شهد لها العالم أجمع، بل وحرص رؤساء وقيادات دول على لقاء عدد من الأئمة والقراء الموفدين، منها رئيس فنزويلا ورئيس البرلمان الفنزويلي، وكذلك في ألمانيا، إذ حرص القيادات على صلاة المسلمين داخل الكنيسة، وتسجيل الأذان هناك.

برنامج سفراء دولة التلاوة في المحافظات

وأضاف وزير الأوقاف خلال تكريم الأئمة والقراء الموفدين أنه يجرى عقد ختامات قرآنية بالمحافظات، وافتتاح صلاوات العشاء بالتلاوات القرآنية، مؤكدا أن نموذج سفراء دولة التلاوة حول العالم يجرى ترتيبه في المحافظات، ومنح كل المكرمين 2000 جنيه مكافأة، أسوة بالأئمة والواعظات الذين بذلوا جهدا كبيرا على مدار شهر رمضان.

وقال الدكتور ماهر الفرماوي، أحد الموفدين إلى ألمانيا، قائلا: «شاهدنا إقبالًا كبيرًا من المسلمين هناك، وثناء على ما تقدمه وزارة الأوقاف في الداخل والخارج، وجدنا تقديرا كبيرا من القيادات العليا هناك ففي إحدى الزيارات طلب منه المحافظ الألماني الآذان بصوته وحينما سمعه بكى، وطلب أن يتم تسجيله وإذاعته هناك».

وروى أحد القراء الموفدين إلى فنزويلا أن الرئيس الفنزويلي طلب منه تلاوة قرآنية استشعر فيها الفرح عندما ترجمت له معاني القرآن، وكان حريصا على تكريم كل الوفد المصري هناك، معربا عن تقديره لعلماء وأئمة الأوقاف والقراء المصريين هناك.