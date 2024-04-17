«الأرصاد»: أتربة ورمال باللون الوردي تغطي سماء مطروح والسواحل الغربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، وجود نشاط كبير للرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة، وذلك على غرب البلاد ومحافظة مطروح، وتتقدم للداخل مع تقدم ساعات النهار.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أنَّ صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بدءا من السواحل الغربية للبلاد، وامتدادا إلى محافظة مرسى مطروح، ومع تقدم ساعات النهار سوف تصل إلى محافظات «الإسكندرية- الشرقية- البحيرة- القاهرة- الجيزة- القليوبية- كفر الشيخ- بورسعيد - السويس - خليج السويس - دمياط - الإسماعيلية - الغربية - الدقهلية - المنوفية - بني سويف - المنيا - البحر الأحمر».

وأكّدت أنَّ الأتربة المثارة تظهر باللون الوردي حالياً، وسرعات الرياح ستتراوح بين 36 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية لذا يجب الحذر.

تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس

جدير بالذكر أنَّ الأرصاد الجوية، قد حذرت المواطنين اليوم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة والعصر، ناصحة بالإكثار من تناول المياه لموجة ارتفاع الحرارة، وارتداء النظارات الشمسية والملابس القطنية والفضفاضة.