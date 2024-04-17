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ضبط 2430 مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
01:30 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

شنّت محافظة الجيزة حملات تموينية مكثفة خلال الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط 2430 مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة.

تنوعت المخالفات لتشمل: عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات المعجن، وعدم إعطاء بون.

تحرير 2302 محضر في مجال المخابز

وتمّ تحرير 2302 محضر في مجال المخابز، و246 محضرًا في مجال الأسواق، و30 محضرًا في مجال المواد البترولية.

وجرى ضبط كميات كبيرة من السلع، تضمنت: 208 أطنان سكر، و400 أسطوانة بوتاجاز، و128 جوال دقيق مدعم، و118 جوال نخالة، و75 بطاقة تموينية.

بدوره، أكّد أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية، وصلاحية المعروض، ومحاربة الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.