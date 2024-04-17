فرقة «سولورزم» تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي اليوم

تحيي فرقة «سولورزم» حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، إذ يجرى تقديم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم التي يحبها الجمهور، ومنها: «داتورة، وسواد، والخريطة، وهشوفك يوم، واللمة، وجربت، وفرصة تانية، ويا تري، وهبعد بعيد، وأنت فين، وخلاص هنرجع تاني».

وقال محمد طه، عازف جيتار الفرقة وباك ڤوكل، في تصريحات صحفية، إن الفرقة انتهت مؤخرًا من تسجيل أغاني الألبوم الجديد، وأن الألبوم حاليًا في مرحلة المكساج والمونتاج، مضيفًا أنه لم يستقر على اسم الألبوم حتى هذه اللحظة، موضحا أنه عند وضع اللمسات الأخيرة على أغاني الألبوم، سيجرى الإفصاح عن التفاصيل كاملة وموعد الإصدار النهائي للألبوم.

أحدث أغاني فرقة سولورزم

وأشار إلى أن الألبوم الجديد يسلط الضوء على الصراع الداخلي والمشاعر المتناقضة التي تدور داخل الإنسان خلال مراحل حياته، مثل: الحقد والحسد، والتي تكون سببا رئيسيا في تعثر البشر في الحياة واستغراقهم وقت في البحث عن ذاتهم والشعور بالسعادة.

فرقة سولورزم من أولى فرق موسيقى الروك والميتال العربية في مصر، إذ تأسست عام 2017، وتضم ثلاثة أعضاء هم: محمد طه عازف الجيتار، وباك ڤوكل، وإسلام خالد مغني رئيسي وعازف جيتار، وآدم معتز عازف الدرامز.