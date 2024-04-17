«أورمان سوهاج» تنتهي من إعمار 40 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في مركز ساقلتة

أعلنت جمعية الأورمان الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 40 منزلا بقرية سفلاق في مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك في وقت قياسي وعلى أحدث طراز ولاقت قبول واستحسان الأهالي.

إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 4 حجرة وصالة ومطبخ وحمام حيث تم «استكمال المباني، تعريش الأسقف الخشبية، تأسيس الكهرباء، تأسيس السباكة بالمنزل، تركيب أبواب وشبابيك، محارة المنزل، عمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام، دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك باللاكيه، تشطيب واجهات المنزل، تشطيب سباكة وكهرباء المنزل»، فضلاً عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

تأهيل وتشطيب منزل 4 حجرة وصالة ومطبخ

الجدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.