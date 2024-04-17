صورة مرعبة.. آلاف المشجعين الإنجليز يقتحمون ملعبا لضرب لاعب

90 دقيقة من الإثارة والمتعة داخل ملعب مباراة بإنجلترا، تنتهي باجتياح جماعي من آلاف المشجعين للملعب، من أجل الاحتفال بالنتيجة غير المتوقعة للمباراة، الأمر الذي شكل خطرًا كبيرًا على أرواح اللاعبين، وسط فشل كامل من رجال الأمن، في تأمين الملعب ومنع المشجعين من النزول إلى ساحة المباراة.. فما القصة؟

آلاف الجماهير من بورتسموث تقتحم ملعب المباراة بعد فوز فريقهم

آلاف المشجعين يحتشدون بقوة وبسرعة هائلة نحو ملعب مباراة بارنسلي وبورتسموث في المباراة التي حسمها الأخير، ليحصل على لقب الدوري والترقية كأبطال إلى دوري الدرجة الأولى، فبمجرد إطلاق صافرة انتهاء المباراة، تحركت الجماهير نحو الملعب، ما بين رغبة في الاحتفال من قبل مشجعي الفريق الفائز أو الهجوم على مارلون باك أحد لاعبي الفريق الخاسر، بسبب استفزازه لهم طوال المباراة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ماذا قال شاهد عيان داخل الملعب عن الواقعة؟

امتدت مشاهد الفرحة في المدرجات إلى العشب داخل الملعب، مع اقتحام المشجعين لأرضية الملعب بعد صافرة نهاية المباراة، ورغم كونها مشاهد من الفرحة، إلا أنها أثارت الجدل والقلق، إذ بدا أن أنصار بورتسموث يهاجمون أحد لاعبي بارنسلي بقوة، قبل أن يتدخل الأمن ويمنع هذه المناوشات.

«حرفيًا لا مكان لهذا، لقد فشل بورتسموث في تأمين سلامة اللاعبين.. إنه أمر صادم».. هكذا قال أحد شهود العيان الذين تواجدوا داخل الملعب، بالتأكيد على أن الوضع خرج عن السيطرة بالكامل، وتعرض اللاعبين والجماهير إلى الخطر على حد سواء.

وفيما يتعلق بالحادث، قالت شرطة «هامبشاير»: «نحن على علم بهذا الحادث، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا شكوى رسمية بشأنه لذلك لم نتحرك بأي إجراءات قانونية في الوقت الحالي حتى يتم التحقيق في الأمر حال وصول أي شكاوى».