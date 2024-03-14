«الأزهري»: رد السلام وكف الأذى وغض البصر أبرز حقوق الطريق

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، إنَّه في وقتنا الحالي قد نرى أن الشيء الطبيعي والتلقائي صار غريبا، مثل الالتزام بتعليمات وآداب الطريق، مؤكدا أنه جرى وضعها لتقليل من الحوادث والإصابات والوفيات.

التمسك بحق الطريق

وأضاف الأزهري خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه «ومن الحب حياة»، أنه علينا أن نعود لأخلاقنا وقيمنا التي كانت منتشرة في السابق، وأن نتعامل مع الطريق بحب ونعطيها حقها، قائلاً: «وفوا الطريق حقه»، مستشهدا بحديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها، قال: فاعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى وغض البصر».

13 حقا كفلها النبي محمد للطريق

وتابع: «عندما تتبع أهل العلم حقوق الطريق التي كفلها المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثه النبوية، وجدوا أنها 13 حقا مكفولة للطريق وإذا صنعناها بحب سنرتقي بحياتنا».