طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة.. طبق إيطالي شهي

شهرة واسعة تحظى بها أكلة اللازانيا باعتبارها من الأطباق الإيطالية المميزة والمُفضلة بالنسبة لكثيرين لِما تتمتع به من مذاق شهي، ويمكن تحضيرها بأنواع وطرق مختلفة، منها اللازانيا باللحمة المفرومة ولأن كثيرين لا يميلون إلى شراء مثل هذه الأطعمة من الخارج، وإنما يفضلون إعدادها في المنزل، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

يمكن عمل اللازانيا باللحمة المفرومة في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة.

مكونات الحشوة

500 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة متوسطة، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 كوب ماء

1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور

مكونات صلصة الطماطم

400 جرام طماطم مقطعة مكعبات

1 بصلة متوسطة، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

مكونات صلصة البشاميل

4 أكواب حليب

1/2 كوب زبدة

1/2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

للتزيين

1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل اللازانيا باللحمة المفرومة، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

خطوات تحضير الحشوة

تسخين زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. إضافة البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبيًا. إضافة الثوم وتقليبه لمدة دقيقة أخرى. إضافة اللحم المفروم وتقليبه حتى ينضج. إضافة معجون الطماطم، الفلفل الأسود، الملح، البابريكا، والزعتر. تقليب وترك المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق. إضافة الماء والتقليب حتى يمتزج المزيج. إضافة الجبن الموزاريلا وتقليبه حتى يذوب.

خطوات تحضير صلصة الطماطم

تسخين زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. إضافة البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبيًا. إضافة الثوم وتقليبه لمدة دقيقة أخرى. إضافة الطماطم، معجون الطماطم، السكر، الفلفل الأسود، الملح، الماء، والريحان. تقليب وترك المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

خطوات تحضير صلصة البشاميل

إذابة الزبدة في قدر على نار متوسطة. إضافة الدقيق وتقليبه حتى يصبح المزيج ذهبيًا. إضافة الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يصبح المزيج كثيفًا. إضافة جوزة الطيب، الملح، والفلفل الأسود. تقليب وترك المزيج على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

خطوات تجميع اللازانيا