الضرائب تنفي تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين

نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.

وأكدت الضرائب، أن الخبر ليس له أساس من الصحة، والهدف منه إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبي على أعمال البورصة المصرية، لافتة إلى أن هذا الخبر لم يصدر من قبل المصلحة، أو وزارة المالية.

الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة

وشددت مصلحة الضرائب، على أنه لا يوجد إلزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأجاز القانون رقم 30 لسنة 2023 التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.

الضرائب المصرية تطالب بتحري الدقة

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

مؤكدة أن هذه الشائعات من شأنها إثارة البلبلة والفتن، وتهديد الأمن القومي للبلاد.