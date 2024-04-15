مواعيد وأماكن قطع المياه غدا في الفيوم لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب لعدة ساعات غدا، موضحة في بيان لها أماكن قطع المياه وأسباب انقطاعها، وموعد عودة ضخ المياه مجددًا، بالإضافة إلى توفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة قطعها وحتى عودتها.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أماكن قطع المياه غدا في محافظة الفيوم، فضلًا عن موعد الانقطاع، وتوقيت عودة ضخ المياه مجددًا، ورقم شركة المياه لطلب سيارات مياه الشرب النظيفة.

سبب قطع المياه بالفيوم غدا

وأوضحت شركة المياه بمحافظة الفيوم، سبب قطع مياه الشرب غدا لعدة ساعات متصلة، وذلك بسبب البدء في أعمال تركيبات برافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما يستلزم قطع مياه الشرب لعدة ساعات.

أماكن قطع المياه بالفيوم غدا

وكشفت الشركة في بيانها، أماكن قطع المياه غدا في محافظة الفيوم، والتي تتضمن قرى 3 مراكز مختلفة كالآتي:

أماكن قطع المياه غدا في مركز يوسف الصديق: المركز بالكامل عدا قرى كحك والحامولي والنزلة.

أماكن قطع المياه غدا بأبشواي: قرى طبهار وأبو دنقاش.

أماكن قطع المياه غدا بمركز الفيوم: عزبة عاشور.

مدة انقطاع المياه غدا بالفيوم

ووفقًا لبيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، فإنّ مدة انقطاع المياه غدا تبلغ نحو 8 ساعات متصلة، بدءًا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً من نفس اليوم.

رقم شركة المياه بالفيوم

كما أوضحت الشركة إنّها تستقبل بلاغات الأهالي حول انقطاع المياه، ومشاكل ضعف المياه والصرف الصحي عبر رقم شركة المياه بالفيوم كالآتي:

رقم الخط الساخن لشركة المياه: 125.

رقم واتساب شركة المياه: 01275358538.

الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».