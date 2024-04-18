سعر أردب الفول البلدي اليوم في الأسواق.. اعرف وصل كام

شهد سعر أردب الفول البلدي اليوم، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المصرية، حيث بلغ سعره نحو 4700 جنيه تقريبا، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر أردب الفول البلدي اليوم في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر أردب الفول البلدي اليوم

تراوح سعر كيلو الفول المعبأ بين 47 و50 جنيها، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفول الصحيح السائب

سجل سعر كيلو الفول السائب 47 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية.

سعر طن الفول البلدي الرفيع

بلغ سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 46 ألفا و500 جنيه.

سعر طن الفول البلدي عريض

سجل طن الفول البلدي عريض الحبة 48 ألف جنيه.