رئيس مؤسسة «قاوم» لدعم ضحايا الابتزاز الإلكتروني: أكثرهم من الرجال

قال محمد اليماني رئيس مؤسسة «قاوم» لدعم ضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني، أن هناك عددا كبيرا جدًا من الجرائم، مشيرًا إلى وجود الكثير من الرجال يسقطون ضحايا لها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر تطبيق «ZOOM»، قائلًا: «هناك عدد كبير جدًا من جرائم الإبتزاز، للأسف الفضاء الإلكتروني هو أي حد موجود في أي مكان في العالم، ممكن يمارس جريمة».

وتابع: «عكس ما كان يحدث في الماضي، فالمجرم كان يقوم بالجريمة في الحيز الذي يعيش به، لكن الآن أي إنسان معاه لاب توب أو موبايل أو جهاز كمبيوتر ممكن يستخدمه في أي أعمال إجرامية، ممكن ينضم لجماعات منظمة لاستهداف بني آدمين عشان يمارسوا جريمة، وبدأ ذلك ينتشر بشكل كبير جدًا في الشرق الأوسط خصوصًا في شمال إفريقيا».

وهناك ابتزاز يحدث للرجال، وابتزاز الرجال أصعب بكثير من ابتزاز السيدات، شباب يتم استدراجهم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وكثير من الشباب يقعون ضحايا.