معلومات عن الفنانة دعاء رجب.. خسرت 40 كيلو من وزنها واحتفلت بخطبتها على النيل

في أجواء بسيطة على النيل، احتفلت الفنانة دعاء رجب بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني يُدعى «محمود»، وظهرت بإطلالة أنيقة وما لفت الأنظار إليها، هو انخفاض وزنها بشكل كبير عما كانت عليه في السابق وعرفها الجمهور به.

دعاء رجب خسرت عشرات الكيلوجرامات من الوزن

ما يقرب من 40 كيلوجراما خسرتها الفنانة دعاء رجب من وزنها، مما تسبب في ظهورها بمظهر لائق وجذاب خلال الاحتفال بخطوبتها على النيل، حسب ما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. قرينا الفاتحة الحمدلله».

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الفنانة دعاء رجب بعد خطبتها حسب صفحتها الشخصية على «فيسبوك».

من هي الفنانة دعاء رجب؟

- دعاء مصطفي محمد رجب.

- من مواليد محافظة القاهرة.

- تبلغ من العر 34 عامًا.

- ولدت في 15 سبتمبر 1990.

- لديها العديد من الأعمال الفنية.

- كانت بدايتها مع الفنانة فيفي عبدو وسمية الخشاب في مسلسل كيد النسا.

وكانت قد ظهرت «دعاء» خلال صور الاحتفال بخطبتها، والسعادة تغمرها أمام نهر النيل، كما التقطت عديد من الصور التذكارية رفقة خطيبها «محمود»، وحرصت على التقاط صورة مع خاتم الخطوبة، وشاركتها عبر حسابها الشخصي، وسط حالة من الفرحة والدعاء لها.