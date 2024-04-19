كيفية اختيار الملابس المناسبة مع تغيُر الفصول.. اتبع 3 قواعد

حالة من التقلبات الجوية يشهدها الطقس في الفترة الحالية؛ تزامنًا مع اقتراب بدء فصل الصيف وقدوم رياح الخماسين، ما يسبب حيرة لبعض النساء في احتيار الملابس المناسبة التي تمنحهن التحرك بسهولة وراحة وتجنبهن الشعور بالطقس الحار.

اختيار الملابس المناسبة لتغير الفصول المناخية

ولتسهيل خطوة اختيار الملابس المناسبة والمريحة مع تغيير الفصول وقدوم رياح الخماسين، نستعرض في السطور التالية 3 قواعد يمكن للنساء اتباعها عند إقبالهن على اختيار الملابس المريحة والمناسبة، وفقًا لِما ورد على موقع «wikihow».

3 قواعد يجب اتباعها لاختيار الملابس المناسبة

1- اختيار الأقمشة المناسبة:

إذ يلعب نوع القماش المناسب دورًا كبيرًا في الإحساس بالراحة والنشاط، لا سيما في ظل الطقس الحار؛ لذا من المهم اقتناء الأقمشة غير القابلة باحتفاظ الحرارة بداخلها ومن أهمها القطن والكتان، وعلى الجانب الآخر الابتعاد عن الأقمشة الصناعية مثل البوليستر أو النايلون لكون هذه الأقمشة تحبس الحرارة وتتسب في زيادة التعرق والشعور أكثر بارتفاع درجات الحرارة.

2- اختيار التصميم المناسب:

بعد اختيار نوع الأقمشة تأتي القاعدة الأخرى وهي اختيار التصميم المناسب، واختيار التصميمات المريحة التي تعطي سهولة الحركة وهي استبدال الملابس الواسعة بالملابس مقيدة المقاس، وأيضًا البعد عن ارتداء الملابس ذات الطبقات وذات الكمين الطويلين.

3- اختيار الألوان المناسبة:

ويعد اختيار الألوان المناسبة قاعدة مهمة في توفير الشعور بالراحة عند ارتداء الملابس، لا سيما في ظل الطقس الحار؛ إذ تعد الألوان الفاتحة هي الأفضل في أيام الطقس الحار لكونها تعكس أشعة الشمس وبالتالي تُجنب الجسم السخونة الشديدة، كما يُفضل الابتعاد عن الألوان الداكنة لأنها تعمل على احتباس الحرارة بداخلها، وفي الأيام شديدة الرياح يفضل ارتداء اللون الرمادي أو البيج بدلًا من الأبيض الذي يتأثر سريعًا ويتغير لونه.