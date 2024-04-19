بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب.. هل ينفذ تهديده لإسرائيل؟

أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع وحداته وقواعده العسكرية، بعد هجوم إسرائيل على إيران خلال الساعات الماضية، وفق ما نقلت القاهرة الإخبارية عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

إعلان حالة التأهب القصوى

وشنت إسرائيل هجومًا على مواقع عسكرية إيرانية في أصفهان، حيث أفادت وكالة الأنباء بسماع دوي 3 انفجارات في سماء المحافظة، ما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى إعلان حالة التأهب القصوي لجميع وحداته العسكرية.

الحرس الثوري الإيراني يعلن تحديد المنشآت النووية الإسرائيلية

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني تحديد أماكن ومواقع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدًا أنه سيقوم بضرب تلك المنشآت في أي لحظة حال تعرض بلاده إلى أي اعتداء من قبل تل أبيب.

وقال قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية، أحمد حق طلب، إن في حالة هجوم إسرائيل على الدولة الإيرانية، فإن طهران مستعدة لصد أي هجوم، مشددًا على أنه القيادات العسكرية تمتلك معلومات عن أماكن وجود المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدًا أن يد الحرس الثوري الإيراني على الزناد لضرب الأهداف المحددة.

وكانت إيران شنت هجومًا مساء السبت الماضي، على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، قائلة إن هذا الهجوم جاء ردًا على قصف قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري.