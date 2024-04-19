«القابضة للمياه» تطلق حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك بالشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعية واستطلاعات لأراء أهالي مدينة مشتول السوق ضمن خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، مشيرة إلى أن حملات الاستطلاع يتم تسجيلها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

الشركة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات

ولفتت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان، إلى أنه تم من خلالها توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، 01205502086 01205502098 واتس آب - محمول، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات.

الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية حملات التوعية وأن مثل تلك الحملات تهدف إلي نشر الوعي المجتمعي، والوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، لافتا إلى أنه يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدام.