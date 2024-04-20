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طريقة الاستعلام عن موعد اختبارات وظائف شركة المياه 2024

كتب:

سلامة عامر
01:23 ص | السبت 20 أبريل 2024
محطة مياه أرشيفية

محطة مياه أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، طريقة استعلام المتقدمين للوظائف الخالية عن ميعاد الاختبار لوظائف المؤهلات العليا «مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - مهندس صيانة كهربية - أخصائي سلامة وصحة مهنية - وكيميائي مياه».

الاستعلام عن موعد اختبارات وظائف شركة المياه 2024

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، عن طريق إدخال رقم الطلب والرقم القومي، أو من خلال الرابط المباشر، وطباعة استمارة رقم 1 التي ستظهر بعد الاستعلام والحضور بها في الموعد والمكان المحدد بالاستمارة.

الاستعلام بإدخال الرقم القومي لاختبار الوظائف المؤهلات العليا

وطالبت «مياه الشرب» عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من فقد رقم الطلب يمكنه استعادته عن طريق رابط نسيت رقم الطلب الموجود بأسفل صفحة الاستعلام، بإدخال الرقم القومي ليحصل على رقم الطلب، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الوظائف تباعا.

نوعية وظائف شركة المياه 2024

وأعلنت الشركة حسب الإعلان رقم 1 لسنة 2024 عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية، طبقا لاحتياجات الشركة من العمالة بنظام العقود السنوية وهى :

أولا :الوظائف التخصصية «المؤهلات العليا» :

مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - مهندس صيانة كهربية.

- أخصائي سلامه وصحة مهنية - كيميائي مياه.

ثانيا : الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة :

- حرفي تشغيل - كهربائي - ميكانيكي - سباك

- سائق - جنايني

ثالثا: وظائف الخدمات المعاونة

- معاون خدمة

- حارس «ذكور فقط»

- عتال «ذكور فقط»

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.