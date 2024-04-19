علاقة قوية جمعت الشقيقين محمود وصلاح السعدني.. «لما وصفوا بعض قالوا إيه؟»

صدمة كبيرة وحزن شديد داخل الوسط الفني، بعد انتشار خبر وفاة الفنان صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا، وخاصة عائلته التي كانت تربطه علاقة قويه بهم، وكشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن صلاة الجنازة على الراحل، ستكون بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

دور محمود السعدني في حياة شقيقه الأصغر صلاح

منذ صغره وتأتي العائلة في المقام الأول لدى الفنان الراحل صلاح السعدني، إذ تربى على أيدي شقيقه الأكبر الكاتب محمود السعدني، الذي اتخذ دور الأب لـ«صلاح» رغم بقاء والدهما على قيد الحياة، وهو ما جعل الشقيق الأصغر يحمل مكانة خاصة لـ«محمود».

علاقة قوية جمعت بين الشقيقين السعدني، مما جعل «صلاح» يصف شقيقه الأكبر بكلمات مؤثرة خلال حديثه في أحد ندوات الأدب، قائلا: «محمود مش مجرد أخ هو مصر بالنسبة ليا.. هو الحارة بجمالها وسحرها وصخبها وتناقضاتها.. هو الناس بأحلامهم وآمالهم وأحزانهم وعذابهم.. محمود مصر كلها».

ماذا قال الكاتب محمود السعدني عن شقيقه في عالم الفن؟

وفي كتاب المضحكون تحدث محمود السعدني عن شقيقه الأصغر: «صلاح السعدني ممثل موهوب وحساس ولا بد أن يشق طريقه يوما إلى القمة رغم وقوفه الآن محلك سر في سرداب الفن الطويل، ولعل وقوفه هذا مرجعه إلى عوامل صنعتها أنا بنفسي، وعوامل صنعها هو بنفسه، ولو استمرت هذه العوامل ستقضي عليه يومًا ما».