7 معلومات عن ابنة الراحل صلاح السعدني.. إعلامية شهيرة

رحل الفنان صلاح السعدني في هدوء وترك إرثًا فنيًا خالدًا، فلن ينسى الجمهور العمدة سليمان غانم أو شخصية حسن أرابيسك، التي أظهرت تمكن الفنان المصري وتميز الدراما المصرية.

ويهتم الجمهور بمعرفة معلومات عن ابنتة صلاح السعدني الإعلامية ميريت، التي كانت حريصة على الإشادة بالتاريخ الفني لوالدها قبل رحيله.

=معلومات عن ابنة صلاح السعدني:

ابنة صلاح السعدني تدعى ميريت السعدني، شقيقة الفنان أحمد صلاح السعدني، الذي شارك صور تجمعه بها في وقت سابق.

كانت تعمل في إذاعة الشرق الأوسط.

تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

متزوجة من شخص خارج الوسط الفني.

درست في مدارس الحرية.

قدمت برامج عبر قنوات دينية الشهيرة.

تتابع الإشادة بأعمال والدها وتشاركها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» باستمرار.

اعتزاز كبير بوالدها

ميريت السعدني التي تقدم البرامج الدينية ويتابعها جمهور يحب إطلالتها البسيطة، تشارك بشكل مستمر الإشادة بوالدها على الرغم من غيابه الطويل عن الساحة الفنية، إلا أن فئة كبيرة من الناس ما زالت تتذكر شخصيته في ليالي الحلمية.

أشاد الكاتب يسري الفخراني في منشور له عبر«فيسبوك» في مارس الماضي بالأعمال الخالدة للفنان الراحل صلاح السعداني: «لأسباب كثيرة كثيرة يظل صلاح السعدني حاضرًا كل رمضان وكل وقت، سحر السعدني لا يمر مرور خافت، إنما يترك الأثر.. وكم من أثر ترك، حتى أن أجيالا وراء أجيال مُغرمة بما منح».

وشاركت ميريت السعدني ما كتبه «الفخراني»: «أحب حديثك عنه يا أستاذ يسري بتفاصيله الخاصة الدقيقة.. والعمدة يستمتع به ويقدره».