كيف تحافظ على صحة الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة؟.. 4 نصائح لا تهملها

مع قدوم فصل الصيف يعاني الأفراد من فقدان السوائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة التعرق، مما قد يسبب المشكلات الصحية المفاجئة مثل انخفاض ضغط الدم أو الشعور بالدوخة والإرهاق، لذا يجب الحرص على شرب المياه بشكل مستمر واتباع بعض النصائح التي تجعل جسمك يتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لتوجيهات الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح».

أسماء يوسف من ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت من العام

«درجات الحرارة اليوم الأربعاء أعلى من المتوسطات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من كل عام» حذرت الإعلامية أسماء يوسف، خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، من هذا الارتفاع المفاجئ في الحرارة الذي يحدث هذه الفترة، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة أن ينتبهوا لهذه الفترة من العام، وفقا لنصائح أسماء يوسف التي شددت على ضرورة الاهتمام والحذر من تأثير هذه الموجات الحارة على صحة الإنسان، وخاصة من ليس لديهم القدرة على الوقوف في أماكن حارة.

نصائح للأشخاص الذين يتأثرون من ارتفاع الحرارة

هناك مضاعفات صحية بسبب درجات الحرارة المرتفعة مثل الإرهاق وانخفاض ضغط الدم، والجفاف، وأمراض القلب والأوعية الدموية تحدث للأشخاص الذين يتأثرون من ارتفاع الحرارة، ووصت يوسف باتباع وتطبيق بعض النصائح وهي :

- تقليل المجهود الكبير.

- تجنب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

- الحفاظ على رطوبة الجلد من خلال شرب كميات كبيرة من السوائل على مدار اليوم.

- ارتداء ملابس خفيفة صباحاً ويفضل أن تكون قطنية تساعد على امتصاص العرق.