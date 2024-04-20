«هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية

تمثل البطن السفلية مشكلة كبيرة، تؤثر على صحة الجسم خاصة الرجال، بالإضافة إلى أنّها تجعل المظهر غير لائق، لذا يمكن التخلص منها، بتغيير العادات السلبية وإتباع مجموعة خطوات، بدلًا من تناول العقاقير التي لا تجدي نفعًا.

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حل فعال وسريع، للتخلص من البطن السفلية، التي تزعج العديد من الأشخاص، وذلك من خلال تغيير عادات الأكل، بإتباع نظام صحي، يعمل إعادة توزيع الدهون في الجسم، بدلًا من تكتلها في منطقة واحدة، مما يؤدي إلى التعرض لمشكلات عديدة، تؤثر على صحة الإنسان.

ضرورة الإقلاع عن التدخين

ونصح «موافي» بضرورة الإقلاع عن التدخين، لأنه أهم العادات الخاطئة، التي تؤثر على الصحة بشكل سلبي، وتساعد في ظهور البطن السفلية.

السمنة تفتح بابًا لأمراض عديدة

وبشكل عام فإن الإفراط في تناول الطعام، بنسبة زائدة عن الحد، يؤدي إلى التأثر السلبي على أجهزة الجسم، ويجعل الشخص غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي، بسبب إصابته بالسمنة التي تفتح بابًا، لأمراض لا يمكن حصرها ويصعب علاجها، وفقًا لأستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني.

الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون عالية

يفضل تناول الأطعمة التي لا تحتوي على دهون عالية، والاتجاه نحو الطعام الصحي، الذي يحافظ على الصحة بشكل جيد، مثل تناول الأطعمة المشوية بدلًا من المقلية، في زيت غزير، ونزع جلد الدجاج والبط وغير ذلك، وشرب كميات كبيرة من السوائل.