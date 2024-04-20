طريقة عمل صينية اللحمة بالبطاطس البيوريه.. «جددي في الأكل»

بين الحين والآخر ترغب كثير من السيدات في تجديد أصناف المأكولات المتنوعة، إذ يحاولن دمج أطعمة مختلفة وعمل أصناف جديدة لكسر الملل من الأكل التقليدي، ومن أشهر الأطعمة التي يمكن التنويع فيها هي اللحمة، إذ يمكن إدخالها في البطاطس باللحمة المفرومة أو استخدامها كـ«كفتة»، أو ستيك، كما أنها مناسبة للعزومات بحسب الشيف «شربيني» على برنامجه «الشيف» المذاع على قناة cbc sofra.

وذكر الشيف «شربيني» وصفة بسيطة يمكن لربات المنازل عملها بكل سهولة، وهي البطاطس البيوريه باللحمة، ومقاديرها كما يلي:

مقادير البطاطس البيوريه باللحمة

لحم شرائح ستيك أو أي قطعية لحم لا تأخذ وقتًا في التسوية.

كمية من الدقيق.

بصل مقطع شرائح.

ثوم مفروم.

عصير ليمون.

بشر ليمون.

زعتر جاف.

مشروم شرائح.

بهارات مشكلة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت نباتي أو زيت زيتون أو أي نوع مفضل.

ديمي جلاس.

بطاطس مهروسة.

مكعبات زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

كريمة لباني «يمكن الاستغناء عنها».

طريقة عمل صينية اللحمة بالبطاطس البيوريه