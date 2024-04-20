طريقة عمل صينية اللحمة بالبطاطس البيوريه.. «جددي في الأكل»
كتب:
شروق مراد
09:12 ص | السبت 20 أبريل 2024
صينية اللحمة بالبطاطس البيوريه
بين الحين والآخر ترغب كثير من السيدات في تجديد أصناف المأكولات المتنوعة، إذ يحاولن دمج أطعمة مختلفة وعمل أصناف جديدة لكسر الملل من الأكل التقليدي، ومن أشهر الأطعمة التي يمكن التنويع فيها هي اللحمة، إذ يمكن إدخالها في البطاطس باللحمة المفرومة أو استخدامها كـ«كفتة»، أو ستيك، كما أنها مناسبة للعزومات بحسب الشيف «شربيني» على برنامجه «الشيف» المذاع على قناة cbc sofra.
وذكر الشيف «شربيني» وصفة بسيطة يمكن لربات المنازل عملها بكل سهولة، وهي البطاطس البيوريه باللحمة، ومقاديرها كما يلي:
مقادير البطاطس البيوريه باللحمة
- لحم شرائح ستيك أو أي قطعية لحم لا تأخذ وقتًا في التسوية.
- كمية من الدقيق.
- بصل مقطع شرائح.
- ثوم مفروم.
- عصير ليمون.
- بشر ليمون.
- زعتر جاف.
- مشروم شرائح.
- بهارات مشكلة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت نباتي أو زيت زيتون أو أي نوع مفضل.
- ديمي جلاس.
- بطاطس مهروسة.
- مكعبات زبدة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كريمة لباني «يمكن الاستغناء عنها».
طريقة عمل صينية اللحمة بالبطاطس البيوريه
- في طبق يوضع الدقيق المنخول مع ورشة بسيطة من بشر الليمون والملح والفلفل الأسود والزعتر أو روزماري أو عدم إضافة أعشاب، ويُقلب الخليط الجاف، ثم تُضاف اللحمة لتأخذ طبقة دقيق من الجانبين.
- تشوح اللحمة مع الزبدة في طاسة على النار، وبعد حصولها على اللون الذهبي، يُضاف إليها ثوم مفروم وعصير ليمون، وتوضع في طبق جانبي، وفي نفس الطاسة، يشوح البصل ويكرمل ثم يضاف المشروم، وتقلب المقادير حتى تأخذ لونا خفيفا.
- يذوب الديمي جلاس في كمية من المياء ثم تضاف شرائح اللحمة وتترك حتى تمام النضج.
- تجهز البطاطس البيوريه من خلال إضافة الملح والفلفل والزبدة وجوزة الطيب على البطاطس المهروسة، وتوضع في الصينية ثم يضاف إليها شرائح اللحم، وتغطى بصوص الديمي جلاس، وتدخل فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة، لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.