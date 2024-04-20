رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة «عبد المنعم قتيلو» لمنتجات الألبان بدمياط

توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُّد مصنع شركة «عبد المنعم قتيلو وأبنائه لمنتجات الألبان والأغذية»، في إطار جولته بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، ضمن زيارة مُوسَّعة لمحافظة دمياط اليوم.

وحَرص رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمصنع، على تفقُّد الأجزاء الرئيسة له، خاصةً نقطة استلام الألبان، التي تُعد المدخل الرئيس للصناعة، ومراحل إنتاج الجبنة الرومي والسمن، ومراحل التعبئة والتغليف، وكذلك معرض للمنتجات النهائية للمصنع.

مدبولي يتفقد منطقة توسعية للمصنع

وتفقَّد «مدبولي» منطقة توسعية تُمثل إضافة للمصنع، وبها جزء كبير من مكونات الصناعة المحلية، وتُسهم في تطوير سير العمل ودعمه والنهوض بتلك الصناعة.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرحٍ من قِبل عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو للأجبان، الذي نوَّه إلى أن المصنع يُقام على مساحة تقريبية تبلغ نحو 4800 م2، ويضم مبنى رئيسيا و«جمالون».

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المصنع يُسهم في توظيف نحو 175 عاملا من الذكور والإناث بدوامٍ كامل.

وأوضح أن المنتجات الرئيسة للمصنع بها: جبن «طري، ورومي، ومطبوخ، ودمياطي»، وسمن بلدي، مؤكدا أنه تجري تغطية الاحتياج المحلي من الإنتاج، فضلا عن التصدير للخارج من المنتجات الخمسة، وخاصة إلى دول: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وقطر، والإمارات.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو للأجبان، شرحًا تفصيليًا بشأن المواد الخام الرئيسة والمواد المساعدة والآلات والمعدات والأدوات والماكينات المُستخدمة في الإنتاج، وكذا طاقتها الإنتاجية.

«مدبولي» يتسمع إلى وصف حول العمليات الإنتاجية

وحَرص الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستماع إلى وصفٍ حول العمليات الإنتاجية والتصنيع للمنتجات الخمسة، ومكوناتها الأساسية وكيفية تصنيعها، فضلا عن إجراءات التعبئة والنقل وظروف التخزين وفترة الصلاحية للاطمئنان على سلامة المنتجات.

كما اطمأن رئيس الوزراء على الأداء البيئي للشركة؛ ولفت عبد المنعم قتيلو، في هذا الشأن، إلى وجود سياسة وإدارة بيئية لدى المصنع؛ تهدف إلى مُراعاة المعايير البيئية، منوها إلى وجود وسائل شفط وتجميع للملوثات الهوائية بصالات الإنتاج، موضحا أنه يجري تجميع المخلفات وتقسيمها إلى 4 فئات (خطرة، وعضوية، وصلبة، وأخرى)، للتخلص منها بالشكل الصحيح، أو إعادة تدوير بعضها والاستفادة منه.

وأشار أيضًا إلى اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بشكلٍ كامل؛ إذ يجري تدريب وتوعية العاملين من خلال الدورات التدريبية المستمرة، إلى جانب وضع ملصقات إرشاديه في جميع أرجاء المصنع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن المصنع يوزع أدوات الحماية الشخصية مثل الأحذية الواقية، والقفازات، والملابس الواقية، مشددا على وجود تأمين صحي للعاملين وعيادة خاصة وإسعافات أولية تستخدم عند الحاجة.

قتيلو: مصر تتمتع بالإمكانات المطلوبة لإنشاء مدينة الألبان

وأكد «قتيلو»، في نهاية شرحه، أن مصر تتمتع بالإمكانات المطلوبة لإنشاء مدينة الألبان، بهدف توطين صناعات الألبان وتجميعها في مكانٍ واحد، وهو ما رحب به الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن الحكومة داعمة لأي مشروعات إنتاجية وصناعية، خاصة التي يجري تصدير جزء من إنتاجها.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة ستدعم بقوة أي فكرة أو توجُّه في سبيل توطين الصناعات المختلفة في مصر.

وفي ختام زيارته للمصنع، حرص رئيس الوزراء على كتابة كلمة تذكارية أعرب من خلالها عن سعادته بزيارة مصنع «قتيلو»، مُشيدًا بالمستوى العالي من جودة منتجاته المصرية التي يجري تصديرها للعالم، متمنيًا دوام النجاح لفريق المصنع.