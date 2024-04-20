عروض أفلام وورش رسم في نادي سينما الطفل للمركز القومي للسينما

أقيمت فعاليات نادي سينما الطفل، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، صباح اليوم، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة واسعة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بالهناحر في دار الأوبرا المصرية.

وحضر الفعاليات كل من: المونتيرة منار حسني، رئيس المركز القومي للسينما السابق، وعدد من أساتذة معهد السينما، وبعض مخرجي الافلام، وأساتذة وطلبة جامعة بدر، ومجموعة من الأطفال التابعين لجمعيات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال من الجمهور العام.

عرض فيلم خيال وصرخة إنسان

وخلال فعاليات النادي، جرى عرض فيلم خيال، إخراج دينا شوقي، وصرخة إنسان، إخراج نسرين عبد الحليم، ونظرة، إخراج ريهام عباس، والهودج، إخراج هبة الشاذلي، والعفريت، إخراج أحمد سعيد، وبطل أونطه، إخراج عامر حسن، وأكتر من ذلك يكفي، إخراج تريزا عبد الشهيد، ولماذا؟، إخراج شيماء صبري، وفقاعة، إخراج محمد حماد، ولا أري لا اسمع لا أتكلم، إخراج مصطفى جاد، وأوركيد، إخراج تقي بركات.

ورش رسم للاطفال

وعقب عرض الأفلام، نظم فنانو الإدارة العامة للإنتاج، مجموعة من ورش الرسم للأطفال، المشاركين بفعاليات النادي، أشرف عليها الفنان هيثم الباجوري.

يذكر أن نادي سينما الطفل، يقام شهريا، تحت إشراف الفنانة رانيا محمود بالهناجر في دار الأوبرا المصرية.

وأوضح الدكتور حسين بكر، أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدى الأطفال، من خلال مشاهدة أفلام هادفة توعوية، وكمحاوله لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم أمامها.

ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل، مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان، ومتاحة للجمهور .