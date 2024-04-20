معلومات لا تعرفها عن «نوسة» بطلة فيلم عسل أسود.. زوجها فنان شهير

على الرغم من مرور سنوات طويلة على العرض الأول لفيلم عسل إسود، إلا أنه لا يزال يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الجمهور، تجعلهم يعيدون تشغيله باستمرار، ويستعيدون ذكرياتهم خلال مشاهدة أبطال العمل، وكانت من بينهم «نوسة» أخت سعيد، التي جذبت الأنظار بهدوئها وطيبة قلبها.

شخصية نوسة في فيلم عسل أسود

منذ العرض الأول لفيلم عسل أسود، قبل 14 عامًا، كانت هناك بعض شخصيات أبطال العمل التي جذبت أنظار الجمهور لإتقانها تجسيد الشخصية باحترافية، لدرجة قد يظنها البعض أنها حقيقية، وهو ما فعلته الفنانة شيماء عبدالقادر، التي جسدت شخصية الفتاة الهادئة الرقيقة «نوسة» الأخت الصغرى لـ«سعيد» الذي قام بدوره الفنان إدورد.

هناك العديد من محبي الفيلم، لا يعرفون من هي «شيماء»، لذلك نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي وردت عنها في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

معلومات عن الفنانة شيماء عبدالقادر

- شيماء عبدالقادر.

- تبلغ من العمر 37 عامًا.

- ولدت في 22 مايو 1987.

- من محافظة القاهرة.

- تخرجت في كلية الآداب قسم المسرح.

- زوجها الفنان هشام إسماعيل «فزاع» في مسلسل الكبير.

- لها العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل تامر وشوقية ج4، وقصر عابدين وعريس دليفري وسرايا عابدين، وفيلم الحرب العالمية التالتة، وتيتة رهيبة.

زوج نوسة

مفاجأة كبيرة سيطرت على محبي فيلم عسل أسود، بعد ظهور الفنان هشام إسماعيل في أحد البرامج برفقة زوجته، والتي تبين أنها «نوسة» بطلة فيلم عسل أسود، وتفاعلوا معه مرددين: «نوسة طلعت مرات فزاع»، إذ قال إنها تشبه بالفعل شخصيتها في الفيلم بهدوئها ورقتها، «طيبة وبنت حلال ووش السعد عليا».