محافظ القليوبية: نسعى للسيطرة على الأسعار ومنع احتكار السلع بالأسواق

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سوق الخضار المركزي بمدينة بنها، أحد أهم أسواق المحافظة للبيع بالجملة وأكثرها ازدحامًا، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.

وبدأت الجولة التفقدية بتفقد لِمختلف أقسام السوق، حيث حرص على المرور بين محلات التجار، مطلعًا على تنوع المعروض من خضار وفواكه بكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين.

تذليل كافة العقبات

وتخلل الجولة لقاءات مُثمرة مع عدد من أصحاب المحلات والباعة، حيث استمع محافظ القليوبية باهتمام لِمُشاكلهم المتعلقة بالعمل وظروف السوق، مُبديًا تفهمه الكامل للتحديات التي تواجههم، ومؤكدًا حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل.

ضرورة التزام التجار

وجه المحافظ تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.

وأشار «الهجان»، إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

محافظ القليوبية: لا تهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية

من جانبه، أكد المحافظ استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشان، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين، مُؤكداً أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بِتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تُلبي احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لِضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.