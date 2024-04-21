وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير

عقد السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي اجتماعا؛ لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي، بحضور الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة وبعض القيادات.

توفيق أوضاع المواطنين المتواجدين بأراضي هيئة التنمية الزراعية

وخلال الاجتماع جرى مناقشة الانتهاء من الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاع المواطنين المتواجدين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء، ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطينة، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.

دراسات التربة والحصر التصنيفي

كما جرى استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية؛ تسهيلًا لإجراءات المتعاملين معها، كذلك ناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي، وكذلك إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، كذلك استعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الأراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.