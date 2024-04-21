«القابضة للكهرباء»: تدريب 9200 فرد من 50 دولة إفريقية

أكد رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورئيس اللجنة العلمية لمنظمة الـAPUA، جابر الدسوقي، أن وزارة الكهرباء تستهدف فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص، للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن إمكانات الطاقة المتجددة ستساعد المشاريع الضخم في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.

دعم قدرات ومهارات الموارد البشرية الإفريقية

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة المنعقد بشرم الشيخ، ان الشركة القابضة لكهرباء مصرتضع كامل إمكانياتها وخبرائها وخبراتها لدعم قدرات ومهارات الموارد البشرية الإفريقية، إذ بلغ إجمالي المتدربين 9200 متدرب من 50 دولة إفريقية.

تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063

وأكد الدسوقي أنه ينبغي الاتفاق على هدف واحد من انعقاد هذا المنتدي، وهو الدفع والمضي قدما نحو تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 17، وذلك من أجل الوصول إلى «قارتنا الأفريقية التي نريدها».

أشار إلى أن موضوع المنتدى والمتمثل في أمن وتبادل الطاقة واستكشاف الدور المحوري للمرافق وتجمعات الطاقة والحكومات، يجعله يهدف إلى إنشاء منصات لاجتماع وزراء قطاع الطاقة الحكوميين والمديرين التنفذين لمرافق الطاقة والمديرين التنفذيين الإقليميين لتجمعات الطاقة والشركاء المحليين والدوليين، لتحديد الأولويات والاتفاق علي الاليات والإجراءات لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بأمن الطاقة والوصول اليها والتصنيع والتكامل الإقليمي، وكذلك تبادل الطاقة في إفريقيا، وإعادة تأكيد الأدوار والمسئوليات الاستراتيجية لكل أصحاب المصلحة في تحقيق اهداف التنمية القارية,