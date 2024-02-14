هل الدم ينقض الوضوء؟.. حالة وحيدة يجب الطهارة منها (فيديو)

كثيرا ما يتعرض الأشخاص إلى جروح جراء طبيعة عملهم، بالإضافة إلى اصطدامهم بآلات حادة، وهو الأمر الذي يتسبب في نزول الدم، ليتردد سؤال، هل الدم ينقض الوضوء؟ وذلك خوفاً من أن تكون صلاتهم غير صحيحة نتيجة انتقاض الوضوء، وبالتالي عليهم الطهارة أولاً ثم إعادة الصلاة.

هل الدم ينقض الوضوء؟

وحول الجواب عن سؤال هل الدم ينقض الوضوء؟ قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن» إن الوضوء لا ينتقض بالرعاف ولا بالدم الخارج من الجروح ونحوها ما لم يكن خارجًا من السبيلين، وتابع: «على المسلم غسل موضع الدم فقط، على أن تجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله».

مذهب الإمام مالك والشافعي

وأشار إلى أنّ هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي –صلى الله عليه وسلم- فلم ينكره».