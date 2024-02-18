هل السجائر تنقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل السجائر تنقض الوضوء؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للإجابة عن أسئلة المتابعين، إذ يعد من المسائل التي تحدث جدل واسع، نظرا لاختلاف الآراء حول التدخين إليكم السؤال عن هل السجائر تنقض الوضوء؟

هل السجائر تنقض الوضوء؟

جاء رد الإفتاء على سؤال هل السجائر تنقض الوضوء؟، الذي أجاب عليه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، بأن نواقص الوضوء معروفة مثل خروج الريح من القبل أو الدبر أو النوم، مُوضحا أن شرب السجائر ليس من نواقض الوضوء، لافتًا إلى أنه يستحب إزالة رائحة السجائر بالمضمضة قبل الصلاة نظرا لكونها كريهة.

حكم شرب السجائر

وفي إطار الحديث عن هل السجائر تنقض الوضوء؟، أشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها إلى حكم التدخين، موضحة أن الدين الإسلامي، حرم كل ما يضر بجسم الإنسان سواء كان حسيا أو معنويا، مستشهدة بقول الله عز وجل، فقال تبارك وتعالى:«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» «الأعراف: 157»

واستكمالا للحدث للرد على سؤال هل السجائر تنقض الوضوء؟، أكدت دار الإفتاء أن التدخين لا ينقض الوضوء، لافتة إلى أنه يُستحب للمسلم غسل فمه من رائحة التدخين عند الإقبال على الصلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين، بالرائحة الكريهة.