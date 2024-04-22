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محافظ الغربية: مركز خدمات مصر يسهل يوفر على المواطنين الوقت والجهد

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:09 م | الإثنين 22 أبريل 2024
محافظ الغربية يتفقد مركز خدمات مصر

محافظ الغربية يتفقد مركز خدمات مصر

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه حريص على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة، ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.

مركز خدمات مصر 

وبدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأشار إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

تفقد طريق المعامل

وتابع محافظ الغربية جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور «طريق المعامل» بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق «طنطا السنطة» القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

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بقلم رفيق محمد ناصف