لو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف إزاي تستثمرهم للحصول على عائد يومي

يقدم أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، شهادة بعائد يومي وشهري ونهاية المدة، ومدتها عام، وهو ما يعد استثمارا جيدا لعدد كبير من الأشخاص لأنه عائد مرتفع أو لقلة المدة.

العائد على الشهادة يكون 27% تصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% يصرف يوميًا، لذا إذا كان الشخص يمتلك 100 ألف جنيه يمكن الحصول على عائد 27 ألف جنيه في حال اختيار الـ27%.

كيفية استثمار 100 ألف جنيه من خلال شهادة

ويمكن الحصول على عائد 1959 جنيه شهريًا في حال اختيار شهادة الـ23.5%، ونحو 64 جنيها يوميًا في حال اختيار العائد اليومي.

تفاصيل شهادة العام من الأهلي المصري ومصر

وعن أبرز المعلومات عن الشهادة يطلق عليها في الأهلي المصري البلاتينية وفي بنك مصر طلعت حرب، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة وكذلك إصدار البطاقات الائتمانية بأنواعها، ويتم احتساب العائد في اليوم التالي من الشراء، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

ويتيح البنكان إمكانية شراء الشهادة عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي، وماكينات الصراف الآلي.