طريقة عمل الملوحة الجاهزة في 10 خطوات.. «استعدي لشم النسيم»

مع اقتراب عيد شم النسيم، تلقى الأسماك المملحة إقبالا من ملايين الأشخاص، إذ تزين تلك المأكولات موائد الأسر المصرية في تلك المناسبة مع البصل الأخضر، لذا ترغب ربات البيوت في معرفة طريقة عمل الملوحة الجاهزة لتحضيرها في المنزل ضمانًا لجودتها وضبط نسبة الملح بها.

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي في وقت سابق على قناة «سي بي سفرة»، طريقتين لعمل الملوحة الجاهزة في البيت، نستعرضهما في السطور التالية.

طريقة عمل الملوحة الجاهزة

سمكة كبيرة بمقدار كيلو «راي – لوط – كلب البحر»

نصف كيلو ملح خشن

شطة حمراء حسب الرغبة

زيت

طريقة تحضير الملوحة الجاهزة

لتحضير الملوحة الجاهزة، اغسلي السمك المراد تمليحه بشكل جيد بالماء البارد، ويُجفف بالمناديل الورقية.

اتركي سمك الملوحة ليلة كاملة في مصفاة ليصفى تمامًا أو يُدخل فرنًا ساخنًا لمدة نصف ساعة لتمام التجفيف.

دلكي السمكة من الخارج حتى يصبح اللحم طريًا بعد التخليل.

يُخلط الملح الخشن مع الشطة، حسب الرغبة والقليل من الزيت.

جهزي حلة كبيرة أو علبة كبيرة «آيس بوكس» وافردي بها أكياسا بلاستيكية في القاع.

افردي طبقة كبيرة من الملح في قاع الحلة أو العلبة، ثم ضعي السمكة الكبيرة وتُغطى بالملح بالكامل وتُغمر لتدفن داخل الملح من جميع الجاهات.

يغطى الملح بأكياس بلاستيكية وتغلق الحلة أو العلبة البلاستيكية جيداً

تُلف الحلة بالبلاستيك المطاط جيدًا من جميع الجهات حتى يُحكم إغلاقها ولا تسمح بمرور الهواء والضوء للسمك، ثم تُحفظ في مكان بعيد عن الحرارة والضوء والهواء، ويفضل أنّ توضع في أحد أرفف المطبخ.

تترك الملوحة من شهرين إلى 3 أشهر حتى تتم التسوية وتقل المدة كلما قل حجم السمكة لأنّ الحجم الكبير يستغرق مدة تخليل كبيرة.

طريقة عمل الملوحة الجاهزة بالبساريا

كيلو بساريا

كوب ملح خشن

2 ملعقة شطة حمراء

2 ملعقة كبيرة البابريكا

تلت كوب زيت

برطمان جاف

أكياس بلاستيك

طريقة التحضير:

لتحضير الملوحة الجاهزة بالبساريا، أولًا اضغطي على رأس كل سمكة بساريا وانزعيها حتى تخرج البطن معها.

اشطفي البساريا بالماء والدقيق ثم تشطف مرة أخرى بماء نظيف.

تترك البساريا لتصفي ما بها من ماء وتفرد في صينية حتى يجف الماء تماماً أو تجفف بمناديل المطبخ.

اخلطي الملح والشطة والبابريكا معاً.