تقلبات جوية حادة والحرارة تصل إلى 40 درجة.. ماذا يحدث في الطقس؟

بدأت أجواء الصيف الحارة تكشر عن أنيابها بدرجات حرارة غير مسبوقة في مثل هذا التوقيت من العام، رغم أننا لا زلنا في فصل الربيع، لتؤثر على البلاد درجات حرارة مرتفعة تتجاوز الـ40 درجة مئوية خلال الـ48 ساعة مقبلة بفعل كتل هوائية صحراوية يسود معها طقس شديد الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء وتحذيرات من هيئة الأرصاد بتوخي الحذر.

كتل هوائية شديدة الحرارة

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، يقول في حديثه لـ«الوطن» إنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من جنوب الصحراء الغربية يتزامن معها وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تؤثر على كافة محافظات الجمهورية بداية من محافظات جنوب الصعيد ثم شمال الصعيد ثم القاهرة الكبرى مرورًا بمحافظات السواحل الشمالية، لتسود أجواء مُشمسة تمامًا، إذ تصل العظمى على القاهرة يوم الأربعاء الذي يعتبر ذروة الارتفاع في الحرارة إلى 40 درجة مئوية، فيما تتراوح بين 37 و38 على السواحل الشمالية، و41 على محافظات جنوب الصعيد.

وبدءًا من يوم الخميس، تبدأ الكتل الهوائية في الاعتدال تدريجيًا، لتؤثر على السواحل الشمالية فقط بطقس حار، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر من مساء يوم الخميس، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بدءًا من يوم الجمعة لتتراوح بين 30 و31 على القاهرة، مع فرص لتساقط الأمطار المتوسطة والرعدية على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

نصائح الأرصاد خلال موجة الطقس السيئ

وينصح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب وتناول السوائل والمياه، وبالنسبة لمرضى الحساسية الصدرية والجهاز التنفسي عليهم توخي الحذر التام أثناء الخروج وارتداء الكمامات وغلق النوافذ والأبواب جيدًا، ومع انخفاض الحرارة والعودة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى تكون هناك حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة مع الأجواء المائلة للبرودة التي تسود البلاد ليلًا، لذا يستلزم من المواطنين متابعة النشرات الجوية بصورة يومية والحذر التام.