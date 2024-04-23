القائمة الكاملة لمسلسلات الأوف سيزون.. أبرزها إنترفيو ودواعي سفر 

ينتظر الجمهور عرض مسلسلات الأوف سيزون التي تتنوع بين الدرامي والتاريخي والرومانسي، وتشهد الكثير من البطولات المطلقة لفنانين شباب، وذلك بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني 2024.

رنا رئيس في أولى بطولتها المطلقة

تضم قائمة مسلسلات الأوف سيزون مسلسل «إنترفيو»، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، والمقرر عرضه عبر منصة «Watch It»، ويشارك في بطولته خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، محمد العمروسي، حازم إيهاب، من تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل دواعي سفر

ومن المنتظر عرض مسلسل «دواعي سفر» خلال الفترة القادمة عبر منصة «Watch It» الإلكترونية، وهو من بطولة أمير عيد، أحمد غزي، نادين وأيمن الشيوي، كامل الباشا، من إخراج محمد ناير.

المسلسل الوثائقي أم الدنيا 2

وتستعد منصة «Watch It» لعرض المسلسل الوثائقي «أم الدنيا 2» ويحمل اسم «إحنا مين» الذي يعد من أعمالها الأصلية، وهو من الأعمال التسجيلية التي قامت الفنانة سوسن بدر بتقديم الأداء الصوتي لها.

مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيري عادل

كما تضمنت قائمة مسلسلات الأوف سيزون مسلسل «الوصفة السحرية»، من بطولة شيري عادل، إسلام جمال، بسمة داوود، كارولين عزمي، من تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم.