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5 توصيات برلمانية لحسم مشكلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتب:

ولاء نعمه الله
08:46 م | الإثنين 22 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، 5 توصيات بشأن تبسيط الإجراءات وحل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وهي كالتالي:

حل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة

1- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الراغبة في تقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، وخاصة فيما يتعلق بالآتي:

2- تيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

3- إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.

4- إيفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات، والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة·

5- قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات، طبقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها في منظومة التأمينات الاجتماعية، لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.