تحرك برلماني لصرف معاشات مدى الحياة لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء

شهد مجلس النواب اليوم داخل لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بشأن قضايا حيوية تتعلق بحقوق أصحاب الإعاقة في مصر.

تحرك برلماني عاجل لصرف معاشين لهذه الفئة

وقالت عضو مجلس النواب، إنه جرى مناقشة طلبي الإحاطة داخل المجلس النواب اليوم، بشأن صرف المعاشات لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة، دون الحاجة لإعادة التقييم الطبي، مؤكدة صدور توصيات بخصوص هذا الطلب اليوم، وأبرزها إعلان ذوي الإعاقة قبل قطع المعاش لذكره.

وأوضحت حبيب في تصريحات لـ«الوطن» أنه جاء في نص الطلب كالتالي: «بخصوص المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفائها، يتوجب لتجديد صرف المعاش العرض على اللجنة الطبية لتحديد استحقاقه من عدمه، مما يتسبب في قطع المعاش لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر لحين تحديد موعد للعرض على اللجنة الطبية، ونظرا لان الإعاقة لا يرجى شفائها نرجو صرف المعاش مدى الحياة دون الرجوع إلى اللجنة الطبية».

تحرك برلماني عاجل لصرف معاشين لهذه الفئة

وأضافت أن الطلب الثاني المٌقدم يتمثل في الدفاع عن حقوق الزوجة المعاقة في الحصول على معاش متساوٍ مع زوجها المعاق، حيث نص الطلب على: «أحقية الزوجة المعاقة في الجمع ما بين معاشين وذلك أسوة بالرجل ذوي الإعاقة، وذلك في ظل اهتمام فخامة الرئيس بهذا الملف الذي يهم كل زوجة من ذوي الهمم».

وتابعت: «تم تأجيل مناقشة الطلب اليوم الخاص بحصول زوجة المعاقة في الحصول على معاش متساوٍ مع زوجها المعاق، وذلك في انتظار حصور ممثلي وزارتي المالية والتضامن، فضلا عن رئيس هيئة التعبئة والإحصاء والمسئول عن المعاشات في الدولة، مؤكدة الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على دعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي».